Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die Sieben-Tage-Inzidenz für Corona-Infektionen in Nordrhein-Westfalen am Donnerstag mit 637,6 angegeben. Am Mittwoch waren 643,0 gemeldet worden, vor einer Woche hatte der Wert noch knapp 400 betragen. Bundesweit lag die Inzidenz am Donnerstag bei 793,8.