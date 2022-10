Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die Corona-Inzidenz für Nordrhein-Westfalen am Samstagmorgen mit 518,4 angeben. Die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt damit in NRW aktuell höher als im Bundesdurchschnitt. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI am Samstagmorgen mit 436,4 an.

Im bevölkerungsreichsten Bundesland kamen binnen 24 Stunden 13.299 bestätigte neue Fälle sowie 38 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus hinzu. Die höchsten Inzidenzen innerhalb von NRW wies das RKI am Samstag für den Kreis Coesfeld (704,8) aus. Am niedrigsten waren die Werte im Kreis Olpe (317,8) und in Duisburg (353,4).

Allerdings liefern diese Angaben nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen. Experten gehen seit längerem von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen und Übermittlungsprobleme zur Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

RKI-Dashboard