In Nordrhein-Westfalen sind im vergangenen Jahr bis November 40.082 Babys von nichtdeutschen Müttern geboren worden. Das berichtete das Landesstatistikamt IT.NRW am Donnerstag. Frauen aus der Ukraine brachten in dem Zeitraum 1445 Kinder zur Welt - etwa dreimal so viele wie im gesamten Jahr 2021. Unter allen Neugeborenen von Müttern mit nichtdeutschen Staatsangehörigkeiten war das aber lediglich ein Anteil von 3,6 Prozent. Die größte Gruppe bildeten Säuglinge syrischer Mütter mit 5428 Neugeborenen, gefolgt von 4862 Babys von türkischen Müttern.