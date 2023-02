RW Essen hat den brutalen Angriff auf Anhänger des FC Schalke 04 am vergangenen Wochenende "in aller Geschlossenheit aufs Schärfste" verurteilt. "Gewalt und Brutalität – das ist nicht mit den Werten vereinbar, für die Rot-Weiss Essen und hinter denen die Hafenstraßen-Familie steht. Wir wehren uns eindringlich dagegen, dass die Personen, die solche Taten begehen, sich selbst als Fans oder Unterstützer von RWE bezeichnen", wurde Vorstandsvorsitzender Marcus Uhlig in einer Mitteilung des Fußball-Drittligisten zitiert. Der Verein sicherte Hilfe bei der Aufklärung des Überfalls zu. "Wir stehen hierzu im engen Austausch mit den Ermittlungsbehörden und werden diese im Rahmen unserer Möglichkeiten bestmöglich unterstützen."