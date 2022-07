Der Personalmangel im Luftverkehr führt in den Ferien zum Nervenkrieg vor dem ersehnten Urlaub. Angesichts der Personalnot bei der Sicherheitskontrolle springen nun auch Bundespolizisten ein.

Als Konsequenz aus stundenlangen Wartezeiten und langen Schlangen von Reisenden am vergangenen Wochenende will die Bundespolizei die Kapazitäten am Köln/Bonner Flughafen erhöhen. Im Rahmen einer befristeten Ausschreibung werde ein zweiter Sicherheitsdienstleister gesucht, teilte die Bundespolizei, die für diese Kontrollen zuständig ist, in St. Augustin mit.