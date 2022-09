Komiker Wigald Boning hat die Rückkehr des Comedy-Klassikers "RTL Samstag Nacht" als "emotionale Achterbahnfahrt" erlebt. Eigentlich habe er "keine Erfahrung mit dem ganzen Gedanken der Nostalgie", sagte der 55-Jährige am Rande des Deutschen Fernsehpreises in Köln. Auf einem Klassentreffen sei er beispielsweise noch nie gewesen. Das Wiedersehen mit seinen Kollegen sei allerdings ein emotionales Auf und Ab gewesen. "Es war jetzt tatsächlich - auch durch den Tod von Mirco natürlich - etwas, was allen Beteiligten an die Nieren ging", berichtete er.