Auf seine alten Tage hat Bill Mockridge, der einstige Erich Schiller aus der "Lindenstraße", nochmal eine richtig schöne Rolle dazubekommen: Er spielt einen pensionierten Kommissar, der so ganz anders ist als er selbst.

Der 75. Geburtstag von Bill Mockridge am Donnerstag (28.7.) wird sich von allen vorigen ziemlich stark unterscheiden - denn der Schauspieler verbringt ihn bei der Arbeit am Set. Das werde schon etwas seltsam sein, räumt er ein: "Seit Jahren wird mit der ganzen Familie in Kanada am Lagerfeuer gefeiert." Jetzt aber nicht, denn er steckt mitten in den Dreharbeiten für eine neue "Rentnercops"-Staffel in Köln. Die Sache ist es ihm wert: "Mit Mitte 70 eine neue Serien-Hauptrolle zu bekommen, ist natürlich ein großes Geschenk für mich."