Hape Kerkeling bezweifelt, dass seine bekannteste Figur Horst Schlämmer heute noch akzeptiert würde. "Ob das heute noch so funktionieren würde als Horst Schlämmer, wage ich zu bezweifeln", sagte der 58 Jahre alte Komiker, Schauspieler und Buchautor am Donnerstagabend in der Sendung "Maybrit Illner" im ZDF. "Ich glaube, den Leuten würde das Lachen im Halse stecken bleiben. Könnte man so nicht mehr bringen." Der Zeitungsreporter Schlämmer mit Überbiss und Schnappatmung ist für Kerkeling der "Prototyp weißer alter Mann".

Kerkeling sagte in der Talkrunde mit dem Thema "Freiheit nur für meine Meinung", es müsse möglich bleiben, dass ein heterosexueller Mann einen homosexuellen Mann spiele oder ein Mann eine Frau. "Das macht den Beruf eines Schauspielers aus." Er finde es auch problematisch, dass in Deutschland lebende Ausländer mittlerweile nur noch akzentlos dargestellt werden dürften, weil man sich sonst dem Vorwurf der Diskriminierung aussetze. "Das geht auf Kosten der Kunst", sagte er. Bei all diesen Änderungen sollte man "gemächlichen Schrittes" vorgehen und versuchen, möglichst viele Menschen mitzunehmen.

Kerkeling berichtete in der Sendung auch, dass er mit seinem Mann von Berlin nach Köln gezogen sei. "Die Atmosphäre ist deutlich homophober geworden, und dementsprechend haben wir uns dafür entschieden, Berlin schweren Herzens zu verlassen und nach Köln zurückzugehen, was wir auch bisher nicht bereut haben."