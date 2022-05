Ein Straßenbahnfahrer wird ermordet - warum musste er sterben? Und wer ist der Täter? Um diesen Fall, für dessen Lösung bestimmte Fähigkeiten zur Gesichtserkennung gefragt sind, geht es in einem «Tatort» aus Dortmund, für den die Dreharbeiten begonnen haben. Der Titel: «Love is Pain». Kommissar Peter Faber (Jörg Hartmann), zuletzt offiziell krankgeschrieben, ist wieder regulär im Einsatz - unterstützt von seinen Kollegen Jan Pawlak (Rick Okon) und Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger). Gedreht wird bis zum 3. Juni 2022 in Dortmund, Köln und Umgebung.