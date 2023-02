Gleise sind in einem Bahnhof im Schotterbett verlegt. Foto

Die Bahn erneuert die Infrastruktur an der viel befahrenen Ost-West-Trasse zwischen Aachen und Köln. Betroffen ist auch der internationale Bahnverkehr. Pendler müssen sich zeitweise umstellen. Die Kosten gehen in die Millionen.

Ende Februar beginnt die Deutsche Bahn mit Bauarbeiten an Gleisen, Signalen und Brücken im Großraum Aachen. Geplant seien befristete Umleitungen sowie Teil- und Komplettausfälle von Haltepunkten im Nah- und Fernverkehr, erklärte die Deutsche Bahn in Düsseldorf. Die Bahn berichtete zunächst über geplante Arbeiten für die Zeit vom 24. Februar bis zum 3. März. Doch auch im April und im Mai wird es Bauarbeiten geben. Darüber werde rechtzeitig informiert, erklärte die Bahn. Die Kosten gehen in die Millionen.

Von Freitag (24. Februar) bis Dienstag (28. Februar) ist die Strecke zwischen Aachen und Köln im Fernverkehr gesperrt; Beginn und Ende sind laut Bahn jeweils 21.00 Uhr. Züge der ICE-Linie von Frankfurt nach Brüssel werden zwischen Köln und Aachen umgeleitet. Teilweise fahren deshalb Züge in Frankfurt und Köln in Richtung Brüssel bis zu 60 Minuten früher ab.

Vom 24. Februar bis zum 3. März ist auch der Regionalverkehr auf der West-Ost-Verbindung zwischen Aachen und Düren mit den Linien RE 1, RE 9 und S 19 betroffen. Die Züge werden durch Busse ersetzt. Allerdings fällt die Linie RE 1 an einem Teil der Tage nur auf der Strecke zwischen Eschweiler und Düren aus. Auch hier fahren Busse als Ersatz.