Auch an Halloween versteht die Polizei bei manchen Dingen keinen Spaß. Wer zum Kostüm eine echt aussehende Pistole mitnimmt, macht sich strafbar. Mit einer Plastikaxt hat der Innenminister kein Problem.

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) warnt davor, an Halloween (31. Oktober) mit echt aussehenden Schusswaffen loszuziehen. Dann dürfe man sich über Ärger mit der Polizei nicht wundern.

"Über Geschmack lässt sich ja bekanntlich nicht streiten - auch nicht an Halloween. Und so ist gegen Gruselmasken, Plastikäxte und Gummidolche sicher nichts einzuwenden", sagte Reul der Deutschen Presse-Agentur. "Wer aber glaubt, sich mit täuschend echt aussehenden Schusswaffen auf den Weg machen zu müssen, darf sich über Polizeikontrollen und eine Anzeige nicht wundern", so der Minister weiter. Denn: Das Waffengesetz verbiete das Mitnehmen von sogenannten "Anscheinswaffen".

Reuls Rat: "Haben Sie Spaß, seien Sie gruselig, aber beachten Sie Recht und Gesetz."