Nach zwei Jahren coronabedingter Pause feiern die Menschen in Paderborn ab Samstag bis zum 31. Juli wieder Libori. Der Heilige Liborius ist Schutzpatron des Erzbistums Paderborn, der Stadt und des Doms, in dem seine Gebeine liegen. Das Volksfest gilt als fünfte Jahreszeit in Ostwestfalen und ist eine Mischung aus kirchlichen Feierlichkeiten und weltlichen Vergnügen mit einer Kirmes. Es zählt zu den ältesten und größten in Deutschland. Stadt und Erzbistum Paderborn holen in diesem Jahr ein Jubiläum aus dem Jahr 2021 nach. Die Libori-Kirmes und das Libori-Mahl werden zum 500. Mal ausgetragen.