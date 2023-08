Zum Start der Cranger Kirmes in Herne hat die Polizei auf ein geltendes Waffenverbot hingewiesen. Zu dem laut Veranstaltern größten Volksfest in NRW werden an 13 Tagen rund vier Millionen Besucherinnen und Besucher erwartet, der Rummel hatte am Donnerstag begonnen. Bei Veranstaltungen dieser Art gelte ein grundsätzliches Waffenverbot - untersagt seien also Schusswaffen, Messer oder auch Reizgas, betonte die Polizei in Bochum am Freitag. Ein Verstoß gegen das Waffengesetz sei kein Bagatelldelikt und könne mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe geahndet werden. "Die zahlreichen uniformierten und zivilen Einsatzkräfte verfolgen Verstöße konsequent."