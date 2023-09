Nach einem Angriff in der Gelsenkirchener Innenstadt hat die Polizei einen 27-jährigen Mann noch am Tatort festgenommen. Er soll am Donnerstagabend einen 52-Jährigen angegriffen und mit Schlägen, Tritten und mehreren Messerstichen schwer verletzt haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten. Der Grund für die Attacke sowie das Verhältnis der beiden Männer zueinander seien noch unklar. Der 52-Jährige kam ins Krankenhaus.