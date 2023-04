Nach einer Serie von Autoaufbrüchen in Castrop-Rauxel hat die Polizei am Samstagmorgen zwei Männer vorläufig festgenommen. Zuvor hatte ein Autofahrer Anzeige bei der Polizei erstattet, weil eine Scheibe an seinem Auto eingeschlagen worden war. Als eine Streife die Spuren sichern wollte, trafen die Beamten in Tatortnähe auf die Männer im Alter von 19 und 22 Jahren, wie die Polizei Recklinghausen am Samstag mitteilte.