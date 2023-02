Bei einem Lagerhallenbrand in Hamm hat es einen Millionenschaden gegeben. Das Feuer entstand am Dienstagabend und breitete sich auf eine weitere Halle aus, wie ein Sprecher der Polizei in Hamm am Mittwochmorgen mitteilte. Die Feuerwehr brachte den Brand in der Nacht unter Kontrolle. Ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt, als eine Kupplung von einem Löschschlauch absprang. Die Brandursache war zunächst unklar, ein Fremdverschulden schloss die Polizei jedoch aus. Der Sachschaden liege im siebenstelligen Bereich.