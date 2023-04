Der Brand eines Kraftwerk-Silos in Hagen wird die Feuerwehr noch tagelang beschäftigen. Von den 7000 Kubikmetern Holzmaterial, das in dem Silo war und am Sonntagmorgen Feuer fing, seien inzwischen 800 Kubikmeter mit einem Schaufelwagen rausgeholt und draußen gelöscht worden, sagte ein Feuerwehr-Sprecher am Montagmorgen in Hagen. Alles in allem sei das Material, das man noch brennend bewegen müsse, 2000 Tonnen schwer.

Normalerweise werde die Holzreste in dem Biomasse-Kraftwerk verbrannt - warum das Material schon in dem mehr als 20 Meter hohen Silo in Brand geriet, ist noch unklar. Die Polizei hat hierzu Ermittlungen aufgenommen. Am Sonntag waren zeitweise 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort, am Montagmorgen waren es noch 30. Nach Schätzung des Feuerwehr-Sprechers wird der Einsatz alles in allem eine Woche dauern. Zur Schadenshöhe liegt noch keine Schätzung vor.