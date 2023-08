Ein in einer Wohnung in einem Solinger Mehrfamilienhaus ausgebrochener Brand ist von der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht worden. Anwohner eines Nachbargebäudes hatten die Feuerwehr am Dienstagabend verständigt, nachdem sie eine starke Rauchentwicklung aus dem betroffenen Wohnhauses beobachtet hatten, wie die Feuerwehr mitteilte. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass sich keine der 15 in dem Wohnhaus gemeldeten Personen im Gebäude befand.

Nach ersten Informationen der Feuerwehr stand Mobiliar im Wohnzimmer in Flammen. Die Brandursache sei bisher unklar, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Zur Schadenhöhe konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Bis auf die Brandwohnung konnten alle Bewohner bereits am Abend wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.