Ein Brand auf dem Gelände einer Papierfabrik in Zülpich (Kreis Euskirchen) hat in der Nacht zum Samstag für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Wie ein Sprecher der Feuerwehr in Euskirchen am frühen Samstagmorgen mitteilte, fingen am Freitag zahlreiche Papierballen Feuer. Der Brand habe zudem auf ein Feld übergegriffen. Die Löscharbeiten dauerten am frühen Samstagmorgen noch an. "Es ist noch immer kein Ende in Sicht", sagte der Feuerwehrsprecher zum Einsatz. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.