Fünf Menschen sind nach einem Brand auf dem Gelände des Priesterseminars der Steyler Missionare in Sankt August (nahe Bonn) mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gekommen. Dies teilte ein Sprecher der Feuerwehr Sankt Augustin am Donnerstagmorgen mit. Das brennende Gebäude musste am Mittwochabend evakuiert werden. In dem betroffenen Bereich seien 67 Menschen untergebracht gewesen. Die Feuerwehr war mit rund 250 Einsatzkräften bis in die frühen Morgenstunden vor Ort. Zuerst hatte der WDR über das Ende des Einsatzes berichtet.