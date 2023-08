Nach dem Feuer in einer Großbäckerei in Leverkusen am Sonntag ist die Rauchwolke abgezogen und die Feuerwehr hat größtenteils Entwarnung gegeben. Fenster und Türen können wieder geöffnet sowie Häuser verlassen werden, teilte die Stadt am späten Abend mit. Keine Entwarnung gebe es allerdings für den Verzehr von Obst und Gemüse aus dem Garten. Hierzu stünden noch Untersuchungsergebnisse aus.

Weiterhin sollen Rußpartikel nicht angefasst werden. Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz hat dazu Verhaltenshinweise veröffentlicht: Wer größere Rußpartikel findet, solle diese nur mit Handschuhen aufnehmen und könne sie über den Restmüll entsorgen. Spielgeräte oder Gartenmöbel können mit Wasser und haushaltsüblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden. Sollten Sandflächen stärker und deutlich sichtbar dunkel rußbeaufschlagt sein, sollten die obersten zehn Zentimeter Sand aus Vorsichtsgründen entsorgt und erneuert werden.

Da die Einsatzarbeiten noch länger andauern, sind Straßen-Sperrungen rund um das Brand-Gebiet am Montagmorgen sehr wahrscheinlich, wie es hieß. Die Außenbereiche des Freibads Wiembach und der Außenbereich des NaturGut Ophovens bleiben am Montag geschlossen. Das Hallenbad Wiembach bleibt geöffnet.

Am Nachmittag hatte bei der Großbäckerei eine Halle in Vollbrand gestanden, wie eine Sprecherin der Feuerwehr sagte. Die Halle in einem Gewerbegebiet sei mittlerweile teilweise eingestürzt. Eine Anwohnerin im Umfeld der Bäckerei sei wegen Kreislaufproblemen zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden, Mitarbeiter des Unternehmens seien nach ersten Einschätzungen nicht verletzt worden.

Nach Angaben der Sprecherin waren 150 Einsatzkräfte vor Ort. Weitere Details, etwa zur Brandursache, waren zunächst nicht bekannt.

Beitrag der Feuerwehr Leverkusen