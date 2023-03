Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Bochum ist ein Bewohner ums Leben gekommen. Eine zweite Person kam in der Nacht zu Mittwoch mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus, wie die Feuerwehr in Bochum mitteilte. Der Mann hatte zuvor erfolglos versucht, den Bewohner aus der brennenden Erdgeschosswohnung zu retten. Beim Eintreffen der Rettungskräfte schlugen die Flammen ihnen von dort aus bereits voll entgegen. Der Bewohner konnte nur noch tot geborgen werden.