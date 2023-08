Bei einer Explosion in einem Wohnhaus in Krefeld hat eine Person Brandverletzungen erlitten und ist in eine Spezialklinik gebracht worden. Wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte, war mutmaßlich von der Ölheizung im Keller des Hauses eine Verpuffung ausgegangen. Es sei nicht zu einem Brand gekommen, auch sei kein Gas im Gebäude gemessen worden. Das betroffene sowie das angrenzende Wohnhaus wurden vorsorglich auf mögliche Schäden an der Bausubstanz untersucht. Die genaue Unglücksursache war zunächst unklar, die Polizei nahm die Ermittlungen auf.