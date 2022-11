Ein Teil der Rudolf Steiner Schule in Bochum-Langendreer hat am Samstagabend gebrannt. Ein hölzerner Pavillon mit zwei Klassenzimmern und mehrere Mülleimer standen nach Angaben der Feuerwehr Bochum in Flammen. Besonders die Fassade, das Satteldach und der Boden des auf Ständern stehenden Pavillons waren vom Feuer betroffen. "Die Löscharbeiten waren sehr aufwendig, weil die Decke von innen abgenommen werden musste", sagte Feuerwehrsprecher Martin Weber der "WAZ". Bei den Löscharbeiten sei ein Feuerwehrmann ausgerutscht und habe sich leicht verletzt. Schadenshöhe und Brandursache müssten noch ermittelt werden, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag.