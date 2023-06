Bei einem Brand in einer Klinik in Essen sind vier Menschen verletzt worden. Das Feuer war aus unbekannter Ursache am Montagnachmittag in einem Patientenzimmer im dritten Stock ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Krankenhauses schon dabei, die Menschen aus dem brennenden Geschoss herauszuführen. Zwei Arbeiter wurden während der Rettungsaktion schwer verletzt.