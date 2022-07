Die beiden großen Waldbrände im Sauerland sind endgültig gelöscht. "Das war ein außergewöhnlich großer und aufgrund der Topographie sehr schwieriger Einsatz, denn das Löschwasser musste über viele Kilometer gefördert werden", sagte der Kreisbrandmeister des Märkischen Kreises, Michael Kling, am Freitag mit Blick auf das Feuer an einem steilen Abhang zwischen Altena und Iserlohn. Auch der Brand knapp 25 Kilometer weiter östlich in einem Wald bei Sundern ist laut der dortigen Feuerwehr gelöscht.