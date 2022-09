Zwei Feuerwehrleute sind bei einem Dachstuhlbrand in Warstein verletzt worden. Eine 39 Jahre alte Feuerwehrfrau atmete Rauchgase ein und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit. Ein 21-Jähriger sei den Angaben zufolge am Einsatzort kollabiert, die Ursachen seien nicht bekannt. Der Brand am Freitag sei bei Dacharbeiten entdeckt worden, hieß es.