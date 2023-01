Bei einem Wohnhausbrand sind in der Nacht zum Montag in Neuss zwei Personen verletzt worden. Die Brandursache sei noch unklar, teilte die Polizei mit. Einsatzkräfte hätten alle Bewohner des Hauses evakuiert und das Feuer gelöscht. Die beiden leicht verletzten Personen seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Zur Schadenshöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden.