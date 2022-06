Bei einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der Autobahn 1 bei Gevelsberg sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte, fuhr ein Kleinlaster in Fahrtrichtung Bremen einem anderen Klein-Lkw auf, der wiederum auf einen Sattelschlepper geschoben wurde. Die zwei Schwerverletzten wurde in Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr beseitigte ausgelaufenen Kraftstoff an der Unfallstelle zwischen Wuppertal und Hagen.