Auch drei Tage nach Ausbruch eines Feuers in einer Papierfabrik in Zülpich (Kreis Euskirchen) sind auf dem Gelände noch Feuerwehrleute mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Es gebe aber keine starke Rauchentwicklung mehr, sagte Jakob Priebe, Sprecher der Feuerwehr Zülpich. Die Maßnahmen beschränkten sich mittlerweile außerdem auf das Gelände der Fabrik: Zwischenzeitlich gesperrte Bundesstraßen sowie die Rurtalbahn seien wieder frei.

Das Feuer war am Freitagnachmittag ausgebrochen, in der Spitze brannten etwa 8000 Ballen Altpapier. Laut früheren Angaben der Polizei fing erst ein kleiner Haufen mit Papierschnipseln im Bereich eines Altpapierplatzes zu brennen an. Die genaue Brandursache ist aber nach wie vor unklar. Ein Polizeisprecher sagte, Brandermittler seien am Montag vor Ort. Bis man mehr über die Ursache wisse, könne es noch ein paar Tage dauern.

