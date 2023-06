Von Fatih Akins Rapper-Drama "Rheingold" bis zur "Häschenschule" für Kinder - die Film- und Medienstiftung NRW hat 2022 mehr als 400 Filme, Serien und Games sowie Kinos, Festivals und Projekte gefördert. Das Gesamtfördervolumen betrug rund 36 Millionen Euro, teilte die nordrhein-westfälische Stiftung am Freitag mit. Davon seien mit rund 18 Millionen Euro fiktionale und dokumentarische Kinofilme gefördert worden. Acht Millionen Euro flossen in Serien- und TV-Filme. Mit 1,5 Millionen Euro wurden die Kinos in NRW unterstützt.

Beim Deutschen Filmpreis 2022 holten Filme, die von der NRW-Filmstiftung gefördert wurden, 16 von 22 möglichen Lolas. Nordrhein-Westfalen ist auch ein gefragter Drehort für nationale und internationale Produktionen. So drehte Margarethe von Trotta den Berlinale-Wettbewerbsfilm "Ingeborg Bachmann - Reise in die Wüste" auch in NRW. Zudem wurde im August 2022 unter anderem der Landschaftspark Duisburg zum Drehort für die "Tribute von Panem"-Vorgeschichte "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes".

An der Spitze der Film- und Medienstiftung steht zum 1. Januar 2024 ein Wechsel bevor. Dann löst Walid Nakschbandi die langjährige Geschäftsführerin Petra Müller (65) ab. Nakschbandi kommt von der Holtzbrinck-Gruppe, bei der er viele Jahren auf nationaler und internationaler Ebene tätig war.

Die Filmstiftung hat vier Gesellschafter - das Land NRW, den WDR, das ZDF und RTL. Die 1991 gegründete Filmstiftung gehört mit einem durchschnittlichen Fördervolumen von 40 Millionen Euro zu den bedeutendsten Förderhäusern in Deutschland und Europa.

Pressemitteilung