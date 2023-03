Die öffentlichen Schulden des Landes Nordrhein-Westfalen sind 2022 geringfügig zurückgegangen. Nach vorläufigen, am Mittwoch veröffentlichten Zahlen des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden hatte NRW Ende des vergangenen Jahres 178,6 Milliarden Euro an Verbindlichkeiten. 2021 lag dieser Wert nach endgültigen Zahlen bei 180,9 Milliarden Euro. Das ist ein Rückgang von 1,3 Prozent.