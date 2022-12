Der nordrhein-westfälische Landtag kommt am Mittwochmorgen auf Antrag von CDU und Grünen zu einer Sondersitzung zusammen. Das geht aus einer am Montagabend verschickten Einladung des Landtagspräsidenten hervor. Es wird erwartet, dass die Abgeordneten abschließend über ein schuldenfinanziertes sogenanntes Sondervermögen zur Bewältigung der Folgen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine abstimmen. Das Sondervermögen sieht Kreditermächtigungen bis zu fünf Milliarden Euro vor.

Eigentlich sollte der Landtag an diesem Dienstag zu seiner letzten Sitzung in diesem Jahr zusammenkommen und alle Finanzpläne absegnen. Dann aber beantragte die AfD-Fraktion mit ihrem Minderheitenrecht eine dritte Lesung des Gesetzes über das Sondervermögen. Diese Abstimmung - voraussichtlich ohne Debatte - kann erst einen Tag später erfolgen.

Am Dienstag wird der Landtag zunächst den Haushaltsplan 2023 beschließen und bereits über eine erste Tranche in Höhe von 1,6-Milliarden aus dem geplanten Sondervermögen abstimmen. Einen zunächst geplanten Nachtragshaushalt für 2022 hatte die Koalition aus CDU und Grünen am Montag in letzter Minute zurückgezogen.

