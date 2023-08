Die Verschuldung der Kommunen in Nordrhein-Westfalen ist einer Studie zufolge in den vergangenen Jahren stärker gestiegen als in anderen Bundesländern. Seit 2010 habe der Schuldenstand der Städte und Gemeinden in NRW um 16,4 Prozent zugenommen, berichtet die "Rheinische Post" (Mittwoch) aus einer noch unveröffentlichten Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln. In den anderen Flächenländern sei die Verschuldung der Kommunen im gleichen Zeitraum um 12,5 Prozent gestiegen.