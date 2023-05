Ein Jugendlicher hat in Paderborn einen Wagen aus einer Autowerkstatt gestohlen und sich dann eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Ein Zeuge habe früh am Morgen beobachtet, wie das Auto rückwärts aus einem geschlossenen Rolltor der Werkstatt herausgebrochen sei, gab die Polizei am Sonntag bekannt. Die Polizei habe das Auto auf der B1 entdeckt; dieses habe seine Fahrt allerdings trotz deutlicher Anhaltezeichen fortgesetzt.