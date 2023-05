Nach den Strapazen der Corona-Jahre sollen Kinder und Jugendliche gezielt gestärkt werden - psychisch, mental, körperlich sowie beim gesellschaftlichen Einmischen und Mitbestimmen. Die Landesregierung setze hier neue Schwerpunkte, kündigte Nordrhein-Westfalens Familienministerin Josefine Paul (Grüne) am Montag bei der Vorstellung des Kinder- und Jugendförderplan für diese Wahlperiode an.

In mehreren landesweiten Gesprächsrunden im Vorfeld des Plan hätten Kinder und Jugendliche über Stress, psychische sowie mentale Belastungen berichtet und beklagt, dass dies oft nicht ernst genommen werde. Unter anderem hätten Minderjährige vorgetragen, dass es ihnen nach der coronabedingten Isolation schwerer falle, auf andere zuzugehen, erklärte Paul in Düsseldorf. Daher gehe es nun unter anderem darum, mit den knapp 880.000 Euro, die für die neuen Förderpositionen Gesundheit, Resilienz, Bewegungsförderung ab 2024 bereitstehen werden, Formate für Lösungen zu entwickeln.

In diesem Haushaltsjahr sollen 139 Millionen Euro in die Kinder- und Jugendförderung in NRW investiert werden, die dann jährlich mit entsprechenden Anpassungen an die allgemeine Kostenentwicklung fortgeschrieben werden sollen. Zusätzlich werden in diesem Jahr einmalig vier Millionen Euro für Jugendfreizeiten sowie zwei Millionen für das Thema Jugendbeteiligung zur Verfügung gestellt.

Koalitionsvertrag, S. 50