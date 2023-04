Daniel Thioune, Trainer von Fortuna Düsseldorf, will die Aufstiegszone in der 2. Fußball-Bundesliga weiter im Visier behalten. "Wir sind immer noch sehr weit weg, aber das kann sich am Wochenende schon ändern", sagte Thioune am Karfreitag. Vor dem nächsten Spiel am Ostersonntag (13.30 Uhr) bei Arminia Bielefeld hat die Fortuna, die sich vor einer Woche mit einem 2:2 gegen den Tabellendritten Hamburger SV begnügen musste, sieben Punkte Rückstand auf den Relegationsrang. "Wir spielen die Saison maximal zu Ende und werden die Arbeit nicht einstellen. Wenn dann vielleicht oben noch etwas passiert, dann müssen wir da sein", erklärte der Coach.