Der Fotograf Konrad Rufus Müller - bekannt geworden mit Porträts aller Bundeskanzler - ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Er sei am Samstagabend einer langen schweren Krankheit erlegen, sagte seine Ehefrau am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in Königswinter bei Bonn. Zuvor hatte die "Süddeutsche Zeitung" berichtet.