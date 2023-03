Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf folgt dem Beispiel zahlreicher anderer Vereine und wird künftig ein Frauenteam im Spielbetrieb haben. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, starten die Fußballerinnen in der kommenden Saison in der untersten Liga. Trainer wird Anestis Tsentemeidis, der aktuell die U17-Juniorinnen des Vereins betreut. Im Mai soll für das neue Frauenteam das erste Training anstehen.