Bei der Kontrolle von Paketen in einem Postverteilzentrum in Herne habe Beamte des Hauptzollamts Dortmund Drogen im Wert von mehr als 100.000 Euro gefunden. Insgesamt seien 8200 Gramm Haschisch und 7000 Gramm Marihuana sicher gestellt worden, berichtete die Behörde am Mittwoch.

Ein Paket mit Konservendosen, das sich auf der Durchfuhr von Spanien nach Dänemark befand, enthielt nach Angaben der Zollfahnder keine Lebensmittel, sondern Haschisch im Straßenverkaufswert von 75.440 Euro. Ein zweites Paket aus Spanien an eine Anschrift in Deutschland enthielt Marihuana im Gesamtwert von 69.300 Euro. Das Zollfahndungsamt Essen habe in beiden Fällen die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Kontrolle fand laut Zoll bereits am 9. Februar statt.

