Der 1. FC Köln hat den Härtetest vor der in zwei Wochen beginnenden Pflichtspiel-Saison nicht bestanden. Der Fußball-Bundesligist unterlag am Samstagabend dem italienischen Meister AC Mailand mit 1:2 (0:2). Vor fast 50.000 Zuschauern im RheinEnergieStadion erzielte Olivier Giroud beide Treffer für die Gäste. Der französische Weltmeister traf in der 16. und 36. Minute. Bei den Kölnern, die durch Florian Dietz (87.) zum Anschlusstreffer kamen, fehlte noch der Dortmunder Neuzugang Stefan Tigges. Ein anderer Neuzugang, Sargis Adamyan, feierte sein Debüt im FC-Dress.