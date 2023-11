Der FC Schalke 04 hat den Sprung ins Tabellenmittelfeld der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Elversberg feiert - schon wieder.

Nach zuletzt zwei Siegen hat der FC Schalke 04 in der 2. Fußball-Bundesliga wieder einen Rückschlag hinnehmen müssen. Die Schalker unterlagen am Freitagabend Aufsteiger SV Elversberg mit 1:2 (1:2) und hängen damit weiterhin im Tabellenkeller fest. Die starken Saarländer hingegen schafften mit dem bereits sechsten Saisonsieg den Sprung zurück in die obere Tabellenhälfte.

Paul Stock (7.) und Jannik Rochelt (21.) hatten für die frühe Elversberger Führung gesorgt. Kenan Karaman (35.) erzielte den Schalker Anschlusstreffer. In der zweiten Hälfte waren die Gastgeber das bessere Team, konnten ihre Torchancen aber nicht verwerten.

Unbeeindruckt von der bislang größten Zuschauerkulisse der Elversberger Vereinsgeschichte in der mit 61 110 Zuschauer fast ausverkauften Schalker Arena schockten die Gäste ihre Gegner mit zwei schnellen Toren. Stock nutzte das fahrlässige Abwehrverhalten der Schalker eiskalt zur frühen Führung aus. 14 Minuten später war der Torschütze der Vorlagengeber für den Treffer von Rochelt.

Schalke lief aufgrund seiner schläfrigen Anfangsphase stets einem Rückstand hinterher und fand eine halbe Stunde lang überhaupt kein Mittel gegen mutig aufspielende Elversberger.

Mit dem Anschlusstreffer von Karaman wurde Schalke besser, fortan drückte in einem unterhaltsamen Spiel das Team von Trainer Karel Geraerts auf den Ausgleich. Karaman und Henning Matriciani hatten auch nach der Pause mehrfach beste Möglichkeiten, das Tor fiel aber nicht mehr.

Tabelle 2. Liga Kader Schalke 04 Kader Elversberg