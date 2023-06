Zwei Aktivisten der Gruppe Letzte Generation sind beim Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Kolumbien auf den Platz in der Gelsenkirchener Arena gestürmt. Die beiden liefen am Dienstagabend Mitte der ersten Hälfte zielstrebig auf das deutsche Tor von Marc-André ter Stegen zu. Sie trugen T-Shirts mit der Aufschrift "Stoppt den fossilen Wahnsinn!" und schienen sich am Tor festmachen zu wollen. Ordner hielten sie aber davon ab - auch ter Stegen griff mit ein. Nach ganz kurzer Unterbrechung wurde die Partie fortgesetzt.