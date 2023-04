Dieser Punkt fühlte sich für den VfL Bochum im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga an wie ein Bonus. Darum konnte Trainer Thomas Letsch auch besonders gelassen und entschieden antworten, als er am Freitagabend kurz vor Mitternacht auf die vermeintlich zu defensive Taktik und eine Neunerkette angesprochen wurde. "Dieser Punkt wird sehr viel wert sein im Abstiegskampf. Wenn es am Ende eine Elferkette gewesen wäre, wäre es auch ok", sagte Letsch nach dem 1:1 (1:1) bei Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt. Habe man zu defensiv gespielt? "Nein."