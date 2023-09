Borussia Dortmund startet ohne zentralen Angreifer in die Champions-League-Partie am heutigen Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) beim französischen Fußball-Meister Paris Saint-Germain. Weder Neuzugang Niclas Füllkrug noch Sebastien Haller stehen in der ersten Elf des Fußball-Bundesligisten. Karim Adeyemi und Donyell Malen bilden den Sturm. Aus Respekt vor den angriffsstarken Franzosen entschied sich Trainer Edin Terzic für eine defensive Variante: Mit Niklas Süle, Mats Hummels und Nico Schlotterbeck sind drei Innenverteidiger von Beginn an dabei.