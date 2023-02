Borussia Dortmund tritt im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League daheim gegen den FC Chelsea erstmal ohne Kapitän Marco Reus an. Der 33-Jährige wurde von Trainer Edin Terzic nicht in die Startelf gegen die Gäste aus London an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) berufen. Insgesamt nimmt Terzic im Vergleich zum 2:0 zuletzt in der Fußball-Bundesliga gegen den SV Werder Bremen vier Veränderungen vor.