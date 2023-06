Defensivspieler Emre Can hat nach dem völlig verkorksten Saisonabschluss der Fußball-Nationalmannschaft eine erste Sofortmaßnahme zur Behebung der sportlichen Notsituation in der kommenden EM-Saison benannt. Angesprochen darauf, was er ändern würde, wenn er etwas zu sagen hätte, antwortete der 29 Jahre alte Profi von Borussia Dortmund nach dem 0:2 am Dienstagabend in Gelsenkirchen gegen Kolumbien: "Viererkette."

Can, den Bundestrainer Hansi Flick im dritten und letzten Juni-Länderspiel überraschend im Zentrum der erneut neuformierten Dreierkette aufgeboten hatte, begründete seine Meinung so: "Ich glaube, das liegt uns mehr in der Nationalmannschaft. Wir haben gesehen, dass wir keine Mannschaft sind, die Dreierkette spielen kann. Uns liegt Viererkette besser. Das haben wir auch gesehen: Wenn wir umgestellt haben im Spiel, hat es besser funktioniert."

Flicks Versuchsanordnung mit dem neuen Spielsystem in den Partien gegen die Ukraine (3:3), in Polen (0:1) und gegen Kolumbien sei "ein Experiment" gewesen, "was nicht gut war. Aber im September werden wir es bestimmt ändern", sagte Can mit Blick auf die nächsten Länderspiele gegen Japan in Wolfsburg und Frankreich in Dortmund.

