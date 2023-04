Der Fußball-Nachwuchs des 1. FC Köln hat in einem packenden Endspiel zum zweiten Mal nach 2013 den DFB-Pokal der U19-Junioren gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Stefan Ruthenbeck sicherte sich die Trophäe am Sonntag mit einem 4:3 (3:3, 2:1)-Erfolg nach Verlängerung im Finale gegen den FC Schalke 04. Im Potsdamer Karl-Liebknecht-Stadion erzielten Kapitän Meiko Wäschenbach (32. Minute), Damion Downs (35.), Arda Süne (65.) und erneut Mittelstürmer Downs (108.) die Treffer für die Kölner, die in der Endrunde zur deutschen Meisterschaft nur denkbar knapp im Halbfinale am späteren Titelträger FSV Mainz 05 gescheitert waren.

Der zweimalige Titelträger Schalke (2002/2005) konnte bei seiner sechsten Endspielteilnahme die 2:0-Führung der Kölner zunächst durch die Treffer von Niklas Barthel (42.), Keke Topp (49.) und Kelsey Aninkorah-Meisel (59.) in ein 3:2 drehen, ehe die Kölner in der regulären Spielzeit den Ausgleich schafften und in der Verlängerung der spannenden Partie den Pokalerfolg perfekt machten.

