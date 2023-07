Frauenfußball-Bundesligist SGS Essen und Ella Touon gehen getrennte Wege. Der Verein stimmte dem Wechselwunsch der 19 Jahre alten Schweizer Nationalspielerin zu. Für welchen Club die Linksverteidigerin in Zukunft auflaufen wird, ließ der Tabellen-7. der vergangenen Saison in seiner Mittelung am Montag offen. "Ich denke, dass wir es als Team gut kompensieren werden. Der Platz auf der linken Abwehrseite bietet nun Chancen für andere Spielerinnen, um sich dort zu profilieren", kommentierte Trainer Markus Högner den Abgang von Touon nach 36 Einsätzen im Essener Trikot.