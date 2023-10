Schalkes ehemaliger Spieler Julian Draxler in Aktion. Foto

Der frühere Fußball-Nationalspieler Julian Draxler möchte noch einmal für seinen Jugendverein Schalke 04 spielen. "Den Gedanken, irgendwann noch mal für Schalke die Fußballschuhe zu schnüren, der ist nach wie vor in meinem Kopf, und den habe ich auch noch nicht aufgegeben", sagte der 30-Jährige in einem Interview mit dem Pay-TV-Sender Sky.

Es komme natürlich immer auf den Zeitpunkt an und wie die generelle Situation sei. "Aber für Schalke noch mal in der Arena aufzulaufen, wäre natürlich ein Traum. Das war ehrlicherweise auch ein Gedanke, den ich in diesem Sommer hatte." Draxler kam 2001 zu den Gelsenkirchenern, durchlief dort die Jugend-Mannschaften und wurde Bundesliga-Spieler. 2015 wechselte der Weltmeister von 2014 zum VfL Wolfsburg.

Erst in dieser Woche hatte der Mittelfeldspieler beim katarischen Club Al Ahli SC einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. Zuvor hatte er seit 2017 beim französischen Serienmeister Paris Saint-Germain gespielt. Zuletzt plante der Club nicht mehr mit ihm. Schon in der vergangenen Saison war er an den portugiesischen Club Benfica Lissabon ausgeliehen worden.

